炎明熹擔任胡鴻鈞尾場嘉賓 想與After Class成員見面聚會

炎明熹擔任胡鴻鈞尾場嘉賓 想與After Class成員見面聚會

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：胡鴻鈞巡迴演唱會呢晚喺廣州順利舉行，作為內地巡唱尾站，胡鴻鈞全晚用盡渾身解數演出，以行動答謝fans一直以嚟嘅支持，而炎明熹擔任尾場嘉賓。

胡鴻鈞見到觀眾反應熱烈，搞到佢喺Encore環節唔捨得落台，希望之後有新系列嘅巡演，呢晚胡鴻鈞宣佈加盟新唱片公司，未來將主力喺北京錄音，佢期待跟其他音樂人及班底合作，而呢晚有炎明熹做嘉賓，二人演繹合唱《愛是帶種缺陷的美》。

胡鴻鈞大讚炎明熹有進步，炎明熹亦好期待升讀理想大學，講到姚焯菲（Chantel）近日回港放長假，炎明熹想與After Class成員見面聚會，相信可以夾到時間！

網民點睇？

兩師兄妹好合拍，再有合唱新歌就正呀🔥💜💪👍

支持Gigi , 師兄Hubert 💪🏻💪🏻一齊加油

Gigi同hubert師兄兩把靚聲，合唱好夾！👍💜

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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