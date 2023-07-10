炎明熹擔任胡鴻鈞尾場嘉賓 想與After Class成員見面聚會
胡鴻鈞見到觀眾反應熱烈，搞到佢喺Encore環節唔捨得落台，希望之後有新系列嘅巡演，呢晚胡鴻鈞宣佈加盟新唱片公司，未來將主力喺北京錄音，佢期待跟其他音樂人及班底合作，而呢晚有炎明熹做嘉賓，二人演繹合唱《愛是帶種缺陷的美》。
胡鴻鈞大讚炎明熹有進步，炎明熹亦好期待升讀理想大學，講到姚焯菲（Chantel）近日回港放長假，炎明熹想與After Class成員見面聚會，相信可以夾到時間！
網民點睇？
兩師兄妹好合拍，再有合唱新歌就正呀🔥💜💪👍
支持Gigi , 師兄Hubert 💪🏻💪🏻一齊加油
Gigi同hubert師兄兩把靚聲，合唱好夾！👍💜
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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