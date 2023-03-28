胡鴻鈞生日冇約蔡思貝 自言年紀細唔諗兒女私情

胡鴻鈞生日冇約蔡思貝 自言年紀細唔諗兒女私情

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：向來疼錫fans嘅Hubert胡鴻鈞，每年都會同大家一齊舉行生日會，不過之前因為疫情而停辦咗3年，難得而家一切復常，所以今年Hubert就喺生日前夕，同200多位fans一齊迎接佢嘅33歲。

fans們除咗精心準備生日禮物外，又同佢一齊嚟個全場大合唱，當中仲有唔少fans係喺外地嚟香港出席，令Hubert相當感動。問到佢有咩生日願望？Hubert就戲言自己終於18歲，所以要成熟啲，除咗自己同身邊人都身體健康外，亦希望事業可以更上一層樓，同時自己亦繼續有勇氣去追夢。至於問一會唔會約埋緋聞女友蔡思貝一齊慶祝？Hubert就話生日嗰個應該係畀人約而嗰係主動去約人，但佢都話已經有唔少朋友約佢食生日飯呀。

舊年主力喺內地搞自己嘅巡迴演唱會，問到Hubert今年會唔會返香港開騷？佢話自己今年都係會主力喺音樂上，但目前未有明確嘅計劃，Hubert又表示自己都想喺香港呢個土生土長嘅地方開騷。至於問到佢嘅感情狀況，Hubert就鬼馬咁話覺得自己仲細個，所以兒女私情嘅事唔好講住呀！

網民點睇？

Happy bday Hubert

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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