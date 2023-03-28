胡鴻鈞生日冇約蔡思貝 自言年紀細唔諗兒女私情

無線娛樂新聞台報導：向來疼錫fans嘅Hubert胡鴻鈞，每年都會同大家一齊舉行生日會，不過之前因為疫情而停辦咗3年，難得而家一切復常，所以今年Hubert就喺生日前夕，同200多位fans一齊迎接佢嘅33歲。