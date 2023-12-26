2024賀歲片丨《臨時劫案》胡定欣激動舞刀損手 姜大衞自毁數十年形象…
郭富城喺新片海報以爆趣驚喜造型現身，而城城喺戲中更係跳脫無常，金句字字鏗鏘，透過早前發佈宣傳片，了解到城城係聘請兼職幫手打劫嘅賊王，但打劫都會講道理、講禮貌、有堅持、重原則。海報除咗打着電影主題「今個龍年逼人富貴」，仲有演員喺戲中嘅惹笑金句，絶對係爆趣又驚喜。
飾演孕婦嘅胡定欣，其角色經常被奶奶激得情緒高漲：「拍攝時嗌到成條邨都聽到，放盡嚟嗌。」定欣表示好開心第一次與家棟合作，雖然說話唔多，但感覺到對方係細心嘅好拍檔，定欣又指二人本身唔認識：「佢都喺旁邊提點我，帶我入戲。」定欣透露第一場戲喺茶餐廳拍攝，情緒演繹已好激動：「要動胎氣生得，又揸住刀，有𠝹損咗手，但都ok好好玩。而今次我入行同鵬哥（盧海鵬）第二次合作，上次係十幾年前，今次好開心同鵬哥、家棟、鮑姐合作。」
姜大衛透露今次有份參與演出有多項原因：「呢部戲係我細佬（爾冬陞）監製，部戲又有郭富城、林家棟、任賢齊，又有我個仔，導演講故事畀我聽，我係接賊贓，幫壞人租槍、租打劫器材，個人計算又縮骨，自以為好叻，所謂老闆仔，唔係好人，自己感覺好似破壞咗自己幾十年形象，有場戲幾搞笑，留待大家去睇。有一個中槍鏡頭，我以為夠位，點知跌落去撞親個頭，好彩頂帽遮住，如果唔係都會爆缸。齣戲黑色幽默有啲搞笑，有啲認真，幾好玩。」
姜卓文表示與爸爸合作，當然好開心：「之前都合作過兩次，我哋拍過廣告及小製作，比較多對手戲，而今次比較少，但係喺現場見到佢做戲，佢又見我做戲好開心。」姜大衛指今次ending戲一齊拍攝，亦係今部戲唯一同場，估唔到仲要係槍戰：「好彩導演冇安排我打死佢。」
網民點睇？
支持𦍑大卫👍
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！