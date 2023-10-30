臨時劫案｜哨牙城城請小齊家棟兼職打劫 跟指南「做嘢」擦老闆難小爆嘴…
由爾冬陞監製， 麥啟光執導， 郭富城 任賢齊 林家棟 同 張可頤 領銜主演嘅《臨時劫案》公佈首張海報同預告片，新片明年賀歲檔期同觀眾見面，上映一場曲折離奇惹笑嘅械劫搶錢風雲。
郭富城、任賢齊同林家棟喺戲中飾演失意中年，賊頭郭富城牽頭重金聘請兼職悍匪，實行械劫黑幫食大茶飯，燒腦劇情加上槍戰場面、惹笑貼地對白，相信一定會令觀眾笑聲四起。
《臨時劫案》香港首張海報曝光，飾演賊頭嘅郭富城一棚哨牙非常突出，加上耳仔配合特技化妝、又滿面鬚根同一頭all back髮型，仲有點晴嘅老土外衣，一捨平常靚仔形象，喜感十足。
城城其實正利用麻雀同玩具車，向臨時悍匪任賢齊同林家棟講解搶劫大茶飯。小齊喺戲中飾演一彈安老院社工，不過為人過份正直又懦弱，擔屎唔偷食造型僕實。而家棟就抗演古惑細膽又貪錢嘅廢中的士司機，造型入型入格。
而電影預告中見到全副武裝嘅城城，哨牙表情趣怪認真，佢同家棟、小齊一齊鬧出曲折離奇、哭笑難分嘅騎呢劫案。
角色性格純品嘅小齊，一「開工」就頂硬上驚青掟手榴彈，仲要跟「專業悍匪」指南邊做邊學。城城仲吩咐兩位夥計做賊一樣要講禮貌，雖然只係做劫匪，不過家棟同小齊一樣對上司恭敬獻媚，仲要擦鞋讚嘆老闆，非常搞笑。
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