暉哥張雅涵前往日本富山縣取景 備性感戰衣用心計劃行程表
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無線娛樂新聞台報導：J2今年初推出台灣旅行節目《自然系女子旅行》深受觀眾喜愛，主持們許願希望衝出台灣，呢次終於願望成真，張雅涵同「暉哥」林映暉呢日現身台灣機場，準備前往日本富山縣取景。
二人經歷上次合作，建立深厚友誼且默契十足，張雅涵首次接拍海外旅遊節目，得知此事有啲緊張，幸好有暉哥做拍檔，頓時覺得好安心，暉哥今次用心計劃行程表，準備成箱行李都係「性感戰衣」！
網民點睇？
暉哥 雅涵 正呀😍 😏👙👙😂
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台