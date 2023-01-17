林映暉孖台灣女神林襄豪華露營 浸溫泉性感泳衣上陣

無線娛樂新聞台報導：J2全新旅遊節目《自然系女子旅行》日前開播，主持林映暉（暉哥）擔任主持，邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣好去處，第一集打頭陣就係人氣爆燈嘅「啦啦隊女神」林襄，林襄與暉哥將齊齊體驗特式Camping，親親大自然與各種可愛動物互動，體驗15個豪華露營區。