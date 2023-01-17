林映暉孖台灣女神林襄豪華露營 浸溫泉性感泳衣上陣
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無線娛樂新聞台報導：J2全新旅遊節目《自然系女子旅行》日前開播，主持林映暉（暉哥）擔任主持，邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣好去處，第一集打頭陣就係人氣爆燈嘅「啦啦隊女神」林襄，林襄與暉哥將齊齊體驗特式Camping，親親大自然與各種可愛動物互動，體驗15個豪華露營區。
今次節目有好多亮點，女神林襄同暉哥造型多變，一時身穿靚靚水著、一時浴衣Look上陣，參加營區DIY活動、游水及浸溫泉等，林襄大讚露營變得高級，佢最怕去露營沖涼時熱水不夠熱，最擔心越洗越冷。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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