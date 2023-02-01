自然系女子旅行｜暉哥約女神玩勻台灣 台中Glamping鬥曬好身材

無線娛樂新聞台報導：由 林映暉 主持嘅 J2 節目《自然系女子旅行》，先後邀請咗幾位女神級嘉賓齊齊玩勻台灣各式特色露營，呢日暉哥就同 黃上晏 一齊去到台中一個豪華場地Glamping喇。Rubis就對呢次喺海邊嘅場地最Like喇。