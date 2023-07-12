林襄暉哥再參與《女子旅行》 全新戰衣飛日本浸溫泉

無線娛樂新聞台報導：台灣啦啦隊女神 林襄 年初參與 J2 節目《自然系女子旅行》，同另一主持 林映暉 玩盡台灣大受觀眾歡迎。節目組最近就隨即籌備新一輯《自然系女子日本旅行》，邀請佢哋再次同遊，今次仲會飛到日本，呢日準備出發時仲互爆小秘密呀。