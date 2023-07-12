林襄暉哥再參與《女子旅行》 全新戰衣飛日本浸溫泉
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無線娛樂新聞台報導：台灣啦啦隊女神 林襄 年初參與 J2 節目《自然系女子旅行》，同另一主持 林映暉 玩盡台灣大受觀眾歡迎。節目組最近就隨即籌備新一輯《自然系女子日本旅行》，邀請佢哋再次同遊，今次仲會飛到日本，呢日準備出發時仲互爆小秘密呀。
全天候任何時間都可以變身做睡寶寶嘅林襄，呢日就戴住旅行頸枕出現，似乎已經對上機後點瞓有哂準備喇，而今次佢同暉哥仲會繼續為大家帶嚟日本當地嘅唔同景點呀。
去得日本當然唔少得浸溫泉啦，物材驕人嘅林襄為咗拍攝仲話準備咗5套全新比堅尼派福利，而暉哥亦都同樣為節目大出血選購泳衣，不過面對幾位台灣辣妹嘅迷人曲線，暉哥就話自己最近有少少肥，所以有啲擔心喇。
經過上輯節目之後，林襄喺香港有更多觀眾認識，呢次佢就特別為各位學廣東話同大家打招呼呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台