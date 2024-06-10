阿寶的至真園風波與三羊牌上市的幕後故事

繁花劇情與小樂惠飯店的故事

阿寶首次踏入至真園的包間用餐，儘管該包間的最低消費相當高昂，他卻僅僅點了兩碗乾炒牛河。用餐結束時，他留下了一句話：「至真園開不過三個月」，這句話讓在場的人都感到意外。然而，李李並未表現出任何不悅，反而送給阿寶一件禮物。當阿寶拆開禮物時，他驚訝地發現自己與範總合作的品牌竟然出現了假貨。這件事情迅速在至真園引起了一陣討論，而夜東京的小分隊對此議論紛紛，玲子卻持不同看法，她認為「表面越風光的往往也跌得最快，她在乎的是細水長流」。

在另一方面，蔡司令帶著他的兒子阿四前往小樂惠飯店，這是阿寶曾經帶領股票艦隊賺錢的地方。這所謂的「艦隊」其實由一群拖家帶口的普通男女組成，他們跟隨阿寶炒股賺錢來補貼家用。在那裡，阿寶交給阿四一份土地使用證，這份證書是他和發根生前賺取的。阿寶向阿四透露，未來如果有機會，他們可能會再次合作。

三羊牌的上市風波

與此同時，範總與阿寶合作的三羊牌提前上市，一大批產品被運到夜東京儲存。阿寶特意告誡玲子不要對這批貨物有任何打算，儘管玲子表面上答應了，但她暗中派出小和尚去三羊櫃檯打探情況。上市前夕，範總四處尋找阿寶卻音訊全無，他感到自己被欺騙了。然而，就在三羊牌上市當天，櫃檯出奇地冷清，範總感到絕望。就在此時，阿寶的一系列操作逆轉了整個局面，讓所有人都大吃一驚。