新一輩歌手同現身慈善演出 Jay Fung發黑圖解釋非異議頒獎十強
廣告
無線娛樂新聞台報導：張天賦 陳蕾 洪嘉豪 馮允謙 雲浩影 同近日人氣爆燈嘅 尹光 呢日齊齊參與一個戶外慈善音樂會，分別為現場觀眾表演。陳蕾同嘉豪即將會齊齊開演唱會，呢日MC就指過往已經多次互相擔任嘉賓，所以呢次就由主人家自己決定邀請名單喇。
而光B開完演唱會又被推到電台頒獎禮男歌手名單十強，反而Jay Fung就失落名單中，呢日佢就指早前入圍12強已經非常開心，而網上黑圖並非對結果有異議嘅意思呀。
而型爆登場嘅 魏浚笙 今次已經非首次出席戶外表演，佢仲指自己表現比過往淡定，近日推出新歌嘅佢仲話曲風同以往有別呀。至於新女團 Me& 呢日亦現場唱跳新歌，仲話對表現滿意咁話。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台