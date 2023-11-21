新一輩歌手同現身慈善演出 Jay Fung發黑圖解釋非異議頒獎十強

無線娛樂新聞台報導：張天賦 陳蕾 洪嘉豪 馮允謙 雲浩影 同近日人氣爆燈嘅 尹光 呢日齊齊參與一個戶外慈善音樂會，分別為現場觀眾表演。陳蕾同嘉豪即將會齊齊開演唱會，呢日MC就指過往已經多次互相擔任嘉賓，所以呢次就由主人家自己決定邀請名單喇。