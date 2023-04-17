舒淇以黑色露腰長裙出活動 分享保養心得
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無線娛樂新聞台報導：舒淇喺生日前夕去到上海出席品牌活動，同場仲有朱一龍、慶怜、曾黎等。雖然4月16號就踏入47歲，但呢日見到舒淇以一身黑色半透長裙現身，仲稍稍露出纖腰同大長腿，狀態相當好呀！呢日舒淇都有同大家分享自己保養心得，除咗做運動同小食多餐外，煎炸油膩食物都盡量唔好食。
由於品牌設計咗多個展區，朱一龍同曾黎都讚大會設計相當時尚呀。
網民點睇？
Shu Qi movies back then were so fun to watch! She’s a great actress!
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台