舒淇以黑色露腰長裙出活動 分享保養心得

無線娛樂新聞台報導：舒淇喺生日前夕去到上海出席品牌活動，同場仲有朱一龍、慶怜、曾黎等。雖然4月16號就踏入47歲，但呢日見到舒淇以一身黑色半透長裙現身，仲稍稍露出纖腰同大長腿，狀態相當好呀！呢日舒淇都有同大家分享自己保養心得，除咗做運動同小食多餐外，煎炸油膩食物都盡量唔好食。