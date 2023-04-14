范冰冰美人魚優雅造型示人 佟麗婭著貼身裙呻壓力大

范冰冰美人魚優雅造型示人 佟麗婭著貼身裙呻壓力大

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：范冰冰、古力娜扎及佟麗婭等，呢日現身上海出席一個品牌晚宴，范冰冰自2018年捲入逃稅風波一直保持低調，直至最近先亮相公開活動，呢日范冰冰以美人魚優雅造型示人，佢跟該品牌創辦人係好友，所以佢前來撐場。

古力娜扎最近一直參與綜藝節目，之前拍咗一部電影有關冬天嘅戲份，嚟緊佢要繼續拍夏天戲份，工作排得密密麻麻，佟麗婭則為著貼身靚裙忍口，自言壓力好大！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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