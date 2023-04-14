范冰冰美人魚優雅造型示人 佟麗婭著貼身裙呻壓力大

無線娛樂新聞台報導：范冰冰、古力娜扎及佟麗婭等，呢日現身上海出席一個品牌晚宴，范冰冰自2018年捲入逃稅風波一直保持低調，直至最近先亮相公開活動，呢日范冰冰以美人魚優雅造型示人，佢跟該品牌創辦人係好友，所以佢前來撐場。