草蜢巡迴展開美國表演 台上台下狂唱狂跳未停過

無線娛樂新聞台報導：上月先喺台灣舉行世界巡迴表演嘅 草蜢 日前已經抵達美國展開新一站演出，佢哋繼續為當地歌迷載歌載舞表演咗多首經典歌曲，而台下歌迷亦非常熱情跟住一齊又跳又唱，Encore時仲應要求獻唱師傅 梅艷芳 嘅《夢伴》呀。