草蜢跳到澳門傑仔傷腳冇影響 下站高雄演出衝入小巨蛋

無線娛樂新聞台報導：跳跳紮冇時停嘅 草蜢 巡迴未停過，繼北美幾站同早前嘅大馬演出之後，呢日又返到嚟同香港一海之隔嘅澳門繼續演出喇。事隔4年之後再喺當地表演嘅佢哋，唔止向台下歌迷狂派自家Desigh嘅T恤，就連扭傷腳嘅 蔡一傑 都唔理傷痛照跳可也，仲連後空翻都冇有怕呀。