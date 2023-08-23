草蜢跳到澳門傑仔傷腳冇影響 下站高雄演出衝入小巨蛋
廣告
無線娛樂新聞台報導：跳跳紮冇時停嘅 草蜢 巡迴未停過，繼北美幾站同早前嘅大馬演出之後，呢日又返到嚟同香港一海之隔嘅澳門繼續演出喇。事隔4年之後再喺當地表演嘅佢哋，唔止向台下歌迷狂派自家Desigh嘅T恤，就連扭傷腳嘅 蔡一傑 都唔理傷痛照跳可也，仲連後空翻都冇有怕呀。
事後傑仔話自己綵排時扭傷，不過見到滿場觀眾同佢哋嘅熱烈掌聲就咩都唔記得喇。傑仔早前仲獲得一個健美名人獎，呢日佢就分享自己得獎嘅心情，仲話會繼續努力運動成為大家榜樣呀。
至於下一站佢哋就會移師高雄表演，仲係首個進軍高雄小巨蛋嘅香港組合，30年冇喺當地演出過嘅佢哋，仲話心情期待又興奮呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台