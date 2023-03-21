草蜢睽違13年台北開騷熱力四射 見張小燕捧場感動到想喊

無線娛樂新聞台報導：草蜢巡迴演唱會台北站於3月18號晚喺小巨蛋順利舉行，吸引過萬歌迷捧場，全程賣力跳唱經典金曲，現場氣氛相當高漲，草蜢相隔13年再次喺台北舉行大型騷，李聖傑、曾國城及張小燕等親身到場支持。