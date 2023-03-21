草蜢睽違13年台北開騷熱力四射 見張小燕捧場感動到想喊
草蜢全晚玩得相當興奮，瘋狂叫佢哋上台表演，最終拉咗曾國城上去，曾國城指草蜢係大家成長嘅回憶，佢哋三個「老孩子」真係好感人，平均60歲仲可以跳得咁好，之後佢哋一齊唱《半點心》，曾國城更即場學草蜢招牌動作。
草蜢又專登落台下，無預驚下與張小燕、台語歌王羅時豐、許富凱一齊唱經典台語歌《愛拼才會贏》，蔡一智受訪時特別多謝張小燕，一直以來嘅支持，睇住草蜢長大，蔡一智稱張小燕係草蜢尊敬嘅前輩，而蔡一傑指知道張小燕到場，差啲感動到喊出嚟，草蜢亦收到大S、周杰倫、范曉萱等朋友送嘅禮物。
網民點睇？
支持最強男團組合~草蜢
佢哋嗰D歌曲
永遠都唔過時！
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