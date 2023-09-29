草蜢首登彰化演出曬閩南語 三子勁歌熱舞汗水揮灑舞台
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無線娛樂新聞台報導：草蜢日前去到台灣彰化擔任慶祝晚會表演嘉賓，喺一個戶外場地同超過三萬名觀眾一齊跳唱，炸爆舞台，三子仲專登揀選咗由蔡一傑作曲嘅閩南語歌曲同大家見面，令歌迷特別投入。
喺台灣發展多年，草蜢首次嚟到彰化感受熱情，三子都話跳到全身濕透，件衫扭得出水，傑仔話：「好開心在場見到唔同嘅民族，感覺有啲似返到以前喺台灣宣傳演出時咁熱鬧，超級開心。」一智就話：「演出完好似去完游水一樣，全身濕晒，感覺好正。」不過一向要求高嘅傑仔就對呢晚自己嘅表演有啲不滿，反而對觀眾嘅反應就俾足100分呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台