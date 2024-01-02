草蜢美國舉行演唱會 唱《夢伴》向恩師梅艷芳致敬
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無線娛樂新聞台報導：2023年因為舉行巡唱，足足走勻半個地球嘅草蜢，早前喺美國拉斯維加斯舉行一連兩場聖誕演唱會。除咗勁歌熱舞之外，三子仲同現場歌迷玩遊戲互動，氣氛溫馨又熱鬧，但蘇老闆唔知係咪唱得太忘形，竟然唔小心將咪高峰打到自己隻手，搞到瘀晒，事後仲自嘲好蠢呀。
踏上拉斯維加斯嘅舞台，草蜢三子不約而同諗起佢地嘅恩師梅艷芳，當年佢地第一次出埠演出，就係跟住梅姐登台，所以佢哋亦特別演繹咗梅姐嘅經典作《夢伴》，希望藉住演唱會懷念佢，三子仲話要將今次個騷送俾梅姐。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台