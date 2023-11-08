草蜢高雄演唱會約定歌迷跳到100歲 蘇志威相隔30年重逢感動爆喊
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無線娛樂新聞台報導：草蜢成員蔡一傑、蔡一智及蘇志威相隔30年重返高雄舉行演唱會，以勁歌熱舞炒熱氣氛，台上台下一齊跳，場面既溫馨又熱鬧，為咗高雄演唱會演出，草蜢重新編排歌單。
唱到《感覺真好》送畀台灣歌迷，蘇志威喺台上感動爆喊，原來佢睇到歌迷喊，佢要強忍淚水等唱完呢首歌先喊，傑仔亦好開心呢晚可以同歌迷重逢，再一次為大家唱歌跳舞，草蜢約定歌迷跳到100歲，眾歌迷更製造人浪，令三子即場大派禮物。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台