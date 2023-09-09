莊子璇盼上遊戲節目《獎門人》 姜依宁想跟前輩黎諾懿合作
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐》出爐港姐最近馬不停蹄出席領獎活動，呢日應屆冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈、友誼小姐姜依宁繼續現身領獎，佳麗們大爆當選後放肆狂食。
王敏慈同莊子璇笑言最近食咗好多零食，之後就要食得健康啲、做吓運動，佢哋連日好忙碌，只有打風嗰日有得休息一下，王敏慈當選後繼續學業，要香港北京兩邊走，更獲同學仔祝賀。
唔少港姐當選後加入娛樂圈，莊子璇盼望有機會上遊戲節目《獎門人》，王敏慈想試吓演舞台劇、劇集、唱歌跳舞等，而姜依宁想跟前輩黎諾懿合作，感謝諾懿喺越南拍外景對大家幫助好大。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台