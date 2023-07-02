莊思敏靠「魚旦媽」一角狂接Job 趙慧珊為Model示範護膚手震震

無線娛樂新聞台報導：市況慢慢復常之後，唔少推廣活動都積極宣傳喇，好似呢日 莊思敏 同 趙慧珊 就齊齊現身一個護膚品活動，Jacquelin仲話係因為《一舞傾城》嗁角色魚旦媽而令自己工作量大增咁話喎。過往曾經同呢個品牌合作過嘅佢，仲話非常開心廣告商再次邀請合作呀。