莊思敏靠「魚旦媽」一角狂接Job 趙慧珊為Model示範護膚手震震
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無線娛樂新聞台報導：市況慢慢復常之後，唔少推廣活動都積極宣傳喇，好似呢日 莊思敏 同 趙慧珊 就齊齊現身一個護膚品活動，Jacquelin仲話係因為《一舞傾城》嗁角色魚旦媽而令自己工作量大增咁話喎。過往曾經同呢個品牌合作過嘅佢，仲話非常開心廣告商再次邀請合作呀。
將過往清爽短髮留長嘅 AKA 呢日仲親手為模特兒示範護膚心得，不過就令佢有啲緊張，仲話手都震埋，仲話過往都不時向專業化妝師偷貼士，仲話希望他日出嫁時，媽咪嘅外母靚妝都係自己親手搞掂呀。
鍾意繪畫嘅Aka，平時亦都狂做運動保持身體健康，仲話自己曾經操到嘔，亦定時每星期做Gym認為可以抗衰老呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台