莊思敏捲虛擬貨幣平台騙案失6位數 羅霖提亡母即哽咽

無線娛樂新聞台報導：莊思敏 近日捲入虛擬貨幣平台騙案，呢日佢同 胡定欣、 羅霖 同 曹敏寶 等現身一個選美比賽時，都有回應呢件事。莊思敏指事件發生時自己正卡佛山工作，所以當時消息唔太靈通，而自己返港後都有了解返件事，知道有政府部門調查緊，所以唔可以交待太多嘢，仲話自己都係等緊相關部門通報呀。問到喺事件上損失咗幾多錢？莊思敏坦言自己損失六位數，雖然擔心，但係因為一切都處理中，所以擔心都冇用。