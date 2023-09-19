莊思敏捲虛擬貨幣平台騙案失6位數 羅霖提亡母即哽咽
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無線娛樂新聞台報導：莊思敏 近日捲入虛擬貨幣平台騙案，呢日佢同 胡定欣、 羅霖 同 曹敏寶 等現身一個選美比賽時，都有回應呢件事。莊思敏指事件發生時自己正卡佛山工作，所以當時消息唔太靈通，而自己返港後都有了解返件事，知道有政府部門調查緊，所以唔可以交待太多嘢，仲話自己都係等緊相關部門通報呀。問到喺事件上損失咗幾多錢？莊思敏坦言自己損失六位數，雖然擔心，但係因為一切都處理中，所以擔心都冇用。
近年唔少藝人都加入直播行列，而定欣日前就同黎耀祥一齊喺內地視頻網站直播帶貨，試完呢次之後定欣就話直播帶貨真係唔簡單，客串一個鐘已經要介紹成20幾樣產品，令佢好佩服成日做直播帶貨嘅黎耀祥同陳敏之呀。
作為大會主席評審嘅羅霖，提到日前83歲嘅媽媽日前因癌病離世一事，羅霖難掩傷心哽咽，仲話因為好多事以前都係由媽媽作主，而家媽媽離世後好多事都要自己獨力去處理，令佢覺得而家嘅自己先真正大個。羅霖又指媽媽彌留時，三個囝囝都陪住喺身邊直到最後一刻，相信媽媽都會感到安慰。
《中年好聲音2》已經開播，唔少參賽者都發揮超水準，而身為師兄師姐嘅曹敏寶、鮑聖光同梁愷庭就分享佢哋睇好邊幾位參賽者喇。而久未出席公開活動嘅孫佳君，呢日就以粉紅色西裝look現身，佢就透露而家正籌備緊一部電影，而故事就係親身發生過喺佢身上嘅，孫佳君指呢次自己除咗會擔任出品人外，仲應該會自己演出呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台