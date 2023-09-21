JPEX案丨莊思敏疑捲JPEX風波後接受訪問 稱已交律師處理稍後將…
廣告
無線娛樂新聞台報導：JPEX案丨莊思敏疑捲JPEX風波後接受訪問 稱已交律師處理稍後將返港
虛擬資產交易平台JPEX近日被證監會點名無牌經營，警方以「串謀詐騙」拘捕多人，當中包括林作。早前有報道指警方本鎖定另一娛圈人士 ，但因其身處海外未能拘捕，令曾拍片介紹JPEX、早前去咗馬來西亞嘅莊思敏旋即成為「嫌疑人」之一。
莊思敏曾喺訪問中透露投資6位數，指自己都係JPEX苦主。事件發生後，莊思敏接受電話訪問，表示一切已交由律師處理，希望大家唔好過份猜測，又指自己稍後將會返港。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台