莊氏姊妹花同場現身 莊錠欣誤爆姊妹不和
Elkie就話同家姐幾年冇見，新年一定要借機會打吓交同嗌吓交增進返姊妹情，嚇到家姐耍手擰頭，仲爆Elkie係年糕怪一名，不過大家都一樣會為佢日日煎糕由佢食到夠咁話。
佢哋又話每年都會喺屋企貼自己寫嘅揮春，仲要一家人大戰四方城，不過Elkie就通常都係負責做站長嗰個嚟喇。雖然甚少有機會同場合作，不過呢日佢哋姊妹花就話，希望可以喺音樂上有合作機會，又一個唔覺意爆出兩姊妹都係吃貨，拍攝飲食節目一定冇問題咁話，Elkie仲話有機會喺TVB演出劇集，咁到時姊妹就可以成日見面喇。
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常見問題
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