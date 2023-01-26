莊氏姊妹花同場現身 莊錠欣誤爆姊妹不和

無線娛樂新聞台報導：近年少有嘅一對娛樂圈姊妹花，呢日一齊現身為我哋拍攝新年專題，講嘅就係曾身為韓國前組合CLC嘅香港成員 莊錠欣 同我哋主播同事家姐 莊易羚 喇。呢日佢哋齊齊拍攝由頭笑到落尾，而事隔幾年之後再喺香港同家人一齊過年嘅Elike，仲話好想向恩師 薛家燕 拜年呀。