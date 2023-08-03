莊錠欣赴台拍MV以Solo身份重新出發 新歌主題暗藏小心思展現型格
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無線娛樂新聞台報導：前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）以Solo身份重新出發，日前專登飛去台灣為新歌拍攝MV，Elkie大騷唱跳實力，展現型格一面。
呢次Elkie新歌主題暗藏小心思，跟車嘅主題有關，呢首歌係佢自己寫，希望大家好似捉住方向盤咁，掌握自己人生嘅方向，想畀到大家力量去面對人生每一個瞬間，Elkie有計劃出粵語歌，等一個合適時機跟大家一齊分享。
Elkie一向風格百變，目前仲籌備推出寫真集系列，以最佳狀況回報fans對佢嘅愛，而寫真嘅第一站喺香港取景，Elkie好想返香港開騷與fans見面，Elkie自從女團出道，好耐冇返香港拍嘢，佢亦想有唔同嘅新嘗試，恨拍電視劇唔介意挑戰任何角色。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台