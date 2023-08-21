莊錠欣舉行新歌發佈會 澄清與周子瑜無不和
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無線娛樂新聞台報導：前韓國CLC成員莊錠欣Elkie單飛發展後，呢日喺台北舉行新歌MV發布會，好姐妹Sorn、丞延、韓國女團Dreamcatcher成員韓東、(G)I-DLE成員舒華都拍片應援為佢打氣，令Elkie感動落淚。
活動上Elkie率先表演新歌展示唱跳實力，佢話今次新歌嘅舞蹈係由丞延幫佢編排，由於對方了解自己嘅優、缺點，所以為佢編咗最適合自己嘅舞蹈。
早前Elkie刪除同TWICE的成員周子瑜嘅合照，引嚟網民猜測兩人感情生變，但Elkie就話一切都係誤會，雙方一直有密切聯絡，仲話子瑜對佢嘅新歌相當支持。
今次新歌MV喺台灣拍攝，連發佈會都係喺台灣舉行，Elkie就解釋因為自己細細個就聽台灣嘅歌長大，所以如果要發中文歌，就要揀一個自己自細就會聽呢邊音樂嘅地方去發歌，Elkie又話嚟緊仲會考慮推出其他言語嘅歌曲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台