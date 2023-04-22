莊鍶敏5月初生日拒約汪小菲 顏志恒決賽前壓力大病倒

無線娛樂新聞台報導：呢日一個慈善機構嘅就職晚宴邀請咗多位藝人擔任嘉賓，其中早前被指同大S前夫 汪小菲 傳緋聞嘅 莊鍶敏 亦係其中之一，不過佢就話下月初生日為避免誤會唔會約異性喇。喺新劇《法言人》演出被唔少觀眾讚賞嘅佢，仲講到喺5月中播出嘅另一部重頭劇《一舞傾城》之中有大膽演出呀。