莊鍶敏5月初生日拒約汪小菲 顏志恒決賽前壓力大病倒
廣告
無線娛樂新聞台報導：呢日一個慈善機構嘅就職晚宴邀請咗多位藝人擔任嘉賓，其中早前被指同大S前夫 汪小菲 傳緋聞嘅 莊鍶敏 亦係其中之一，不過佢就話下月初生日為避免誤會唔會約異性喇。喺新劇《法言人》演出被唔少觀眾讚賞嘅佢，仲講到喺5月中播出嘅另一部重頭劇《一舞傾城》之中有大膽演出呀。
日前病倒缺席《中年好聲音》綵排嘅 顏志恒 呢日都有現身，感冒未清嘅佢23號晚就要迎戰總決賽爭冠軍，難怪呢日佢話擔心對表現有影響喇。佢仲話估計係因為半年來返工加上排練緊密，加上壓力唔細所以病倒咁話呀。
同樣5月生日嘅仲有早前推出新歌《BUG FIX》嘅 冼靖峰 ，原來新歌網上點擊已經突破100萬，Archie仲話會舉辦聚會同Fans慶祝咁話呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台