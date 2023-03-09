莊鍶敏父親拿督莊寶設靈 莊思明解釋楊明白布戴孝：爹哋好錫佢

無線娛樂新聞台報導：莊鍶敏、莊思明及莊思華的拿督父親莊寶2月28號因離世，享年83歲，莊家於3月9號在世界殯儀館設靈，堂內環境莊嚴，以金色為主，周星馳、黃百嗚、劉偉強及苗僑偉戚美珍夫婦致送的花牌，翌日早上10時半舉行大殮儀式，靈柩將運返大馬土葬。