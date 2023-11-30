蘭子直認當年怒摑情敵莫可欣親回應 向海嵐向展鵬合照網友好奇關係

無線娛樂新聞台報導：莫可欣 向海嵐 戚黛黛 同 曹永廉 呢日齊齊參與一個交通安全活動，莫可欣就指當年港姐得勝後嘅其中一份獎品係一部車，所以就急急腳考車牌，點知最後就考足4次，仲話令佢明白小心駕駛嘅重要呀。