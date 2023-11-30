蘭子直認當年怒摑情敵莫可欣親回應 向海嵐向展鵬合照網友好奇關係
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無線娛樂新聞台報導：莫可欣 向海嵐 戚黛黛 同 曹永廉 呢日齊齊參與一個交通安全活動，莫可欣就指當年港姐得勝後嘅其中一份獎品係一部車，所以就急急腳考車牌，點知最後就考足4次，仲話令佢明白小心駕駛嘅重要呀。
至於日前 陳淑蘭 於電台節目直認因為感情事當年曾出手掌摑情敵，可欣就話已經事隔多年，咩事都冇所謂，要學識放下自在呀。
而曾參加《中聲2》嘅 向展鵬 日前Post出同向海嵐嘅合照，引來大家好奇同為姓向嘅佢哋係咪親屬。不過Anne就話大家都有共同朋友，所以不時聚會都會見面，但就並非親屬喇。
姜大衞 有份演出嘅一部以真事改編電影大收旺場，但係身為女婿嘅 曹永廉 就因為開工仲未有時間捧場，不過就知道劇情同故事非常吸引，仲認為過往多次扮演大俠嘅John哥今次演出非常有突破呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台