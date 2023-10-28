莫文蔚舉行30周年展覽全裸相勾青春回憶 獲劉天蘭糖妹蘭茜到場支持

無線娛樂新聞台報導：莫文蔚舉行為期三個禮拜嘅三十周年展覽，呢日獲劉天蘭、糖妹黃山怡以及蘭茜到場支持，一向前衛嘅Karen喺活動開始時，透過全身影像同嘉賓隔空對話，隨後先至現真身，並向好友送上小禮物，驚喜十足！