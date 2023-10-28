莫文蔚舉行30周年展覽全裸相勾青春回憶 獲劉天蘭糖妹蘭茜到場支持
廣告
無線娛樂新聞台報導：莫文蔚舉行為期三個禮拜嘅三十周年展覽，呢日獲劉天蘭、糖妹黃山怡以及蘭茜到場支持，一向前衛嘅Karen喺活動開始時，透過全身影像同嘉賓隔空對話，隨後先至現真身，並向好友送上小禮物，驚喜十足！
展覽會上有唔少Karen昔日嘅經典寫真相，其中一幅背部全裸相勾起好多人嘅青春回憶，事關Karen而家做咗人妻，老公多多少少有啲呷醋，講明唔會發放「通行證」畀佢，所以此「相」只待成追憶！
講到呢張相嘅拍攝點滴，Karen記得輯相喺一位伯伯嘅屋企拍，因為想捕捉一種懷舊嘅感覺，Karen以往有唔少電影作品令人印象難忘，佢話一直都想再喺電影上再有新突破帶畀觀眾，稍後Karen話有機會同親哥哥合作，其實目前已有構思，只係欠缺時間實行。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台