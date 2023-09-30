莫文蔚舉行個人展慶祝入行30年 自創「莫貓寶貝」超級英雄角色
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無線娛樂新聞台報導：為慶祝入行三十年，莫文蔚特別舉辦個人展覽，呢日展覽開幕，Karen媽咪莫何敏儀同老公亦有現身撐場。Karen透露今次展覽為期三星期，並會將收益撥捐慈善機構！
展覽會多元化方式展示Karen歷年嚟既作品，當中包括加入AR效果嘅性感寫真相，以及Karen自創嘅「莫貓寶貝」超級英雄角色嘅一系列展品等，相信Karen嘅一班粉絲一定唔可以錯過！除此之外，Karen又會推出以「莫貓寶貝」為主題嘅新歌， 佢話歌曲早喺兩年前返內地工作時，結識到幾位音樂人而一齊創作嘅一首rock song，能夠喺中秋佳節推出，Karen就覺得特別有意義呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台