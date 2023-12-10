莫文蔚台北出席出道30年紀念展 笑稱欲於星爺新片飾演魔鬼教練

無線娛樂新聞台報導：莫文蔚出道30年紀念展呢日移師台北舉行，台灣對Karen嚟講絕對係福地，曾經兩度奪得金曲歌后殊榮，所以為咗今次嘅台北展Karen都花咗唔少心機，佢笑言自己係用念力將呢個展覽促成，而為咗呢次展覽，佢仲特別挑選咗好多同台灣嘅回憶，好似第一次去台灣拍嘅廣告、MV等。Karen又話每次拍完廣告、MV或者電影，入面嘅服飾如果許可嘅話自己都會保存落嚟，由於收藏得好好嘅關係，所以即使咁多年後再拎返出嚟，啲衫依然好似新嘅一樣，而喺展覽入面大家就可以近距離睇到呢啲服飾喇。