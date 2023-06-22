菅野美穗拍廣告如入哈理波特場景 為子女講故事幸福感千金難買

無線娛樂新聞台報導：日劇女王 菅野美穗 雖然自當年出嫁予堺雅人成為人妻之後，工作略為減少，不過就耐不耐都會拍劇現身同大家見吓面，好似近日佢就現身拍攝一個新廣告，喺巨形圖書館拍攝仲令佢感覺好似置身哈里波特故事世界當中咁呀。