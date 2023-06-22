菅野美穗拍廣告如入哈理波特場景 為子女講故事幸福感千金難買

菅野美穗拍廣告如入哈理波特場景 為子女講故事幸福感千金難買

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：日劇女王 菅野美穗 雖然自當年出嫁予堺雅人成為人妻之後，工作略為減少，不過就耐不耐都會拍劇現身同大家見吓面，好似近日佢就現身拍攝一個新廣告，喺巨形圖書館拍攝仲令佢感覺好似置身哈里波特故事世界當中咁呀。

結婚後開始加重鑽研烹飪技巧嘅佢，仲話書架嘅食譜同一對子女嘅童書越來越多，自己都想抽更多睇有興趣嘅小說呢種Me Time呀。要開工又要照顧子女嘅佢，就話雖然空閒時間唔多，不過自己就非常珍惜同子女相處嘅時間，仲覺得為佢哋講故事係非常幸福嘅一件事呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 