菊梓喬下月再展開個唱 預告無底線性感演出

無線娛樂新聞台報導：菊梓喬 呢日宣佈下月將會第二度舉行個人演唱會，HANA仲話雖然唔係第一次，不過今次就有好多工作要安排，所以心情依然非常緊張，仲預告會以無底線超性感打扮出現舞台呀。除咗性感之外，今次又有可能會增加勁歌熱舞環節，而早前因為音響問題令耳仔受傷，今次HANA就話要更加小心喇。