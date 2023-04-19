菊梓喬下月再展開個唱 預告無底線性感演出
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無線娛樂新聞台報導：菊梓喬 呢日宣佈下月將會第二度舉行個人演唱會，HANA仲話雖然唔係第一次，不過今次就有好多工作要安排，所以心情依然非常緊張，仲預告會以無底線超性感打扮出現舞台呀。除咗性感之外，今次又有可能會增加勁歌熱舞環節，而早前因為音響問題令耳仔受傷，今次HANA就話要更加小心喇。
今次暫時大會只係公佈表演只得一場，但係上次演唱兩場HANA都話唔夠喉，呢日佢就話要睇大家嘅反應去決定，仲話如果可以連唱一個星期就Perfect咁話。不過一問到有冇叫緋聞男友 吳卓羲 捧場，佢就即刻耍手擰頭話唔知避而不答呀
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台