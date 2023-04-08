菊梓喬透露耳傷情況 請緋聞男友吳卓羲任嘉賓要睇公司

無線娛樂新聞台報導：菊梓喬Hana早前喺澳門工作時，因為耳機故障而令到佢耳膜受損，好在經過一輪休息後，Hana嘅耳傷已經好返好多，呢日佢就重新投入工作，為5月舉行嘅演唱會拍攝海報。講到耳傷情況，Hana話已經好返晒，叫大家唔使擔心，又話因為做歌手長期帶Ear Mon嘅關係，耳膜點都有一定程度嘅受損，唯有係聽歌細聲啲。