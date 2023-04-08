菊梓喬透露耳傷情況 請緋聞男友吳卓羲任嘉賓要睇公司

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：菊梓喬Hana早前喺澳門工作時，因為耳機故障而令到佢耳膜受損，好在經過一輪休息後，Hana嘅耳傷已經好返好多，呢日佢就重新投入工作，為5月舉行嘅演唱會拍攝海報。講到耳傷情況，Hana話已經好返晒，叫大家唔使擔心，又話因為做歌手長期帶Ear Mon嘅關係，耳膜點都有一定程度嘅受損，唯有係聽歌細聲啲。

演唱會揀喺5月20號舉行，由於520嘅國語讀音似「我愛你」，問到佢係咪想同fans示愛？但佢竟然話係指用廣東話嘅讀音「唔要你」嚟諗，Hana解釋：「因為太耐冇開騷，都驚啲fans會唔要我，所以盡快開呢個騷。」

同吳卓羲嘅緋聞傳到似層層，問到會唔會請對方做呢次演唱會嘅嘉賓？Hana話要睇公司，又話自己會請認識嘅朋友嚟睇呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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