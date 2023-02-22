耳機巨響致Hana耳痛 澳門回港急赴醫院檢查

無線娛樂新聞台報導：日前到澳門舉辦巡迴演唱會嘅Hana 驚傳因為耳機爆出巨響令佢表演途中多次嗌痛，不過仍堅持完成演出，而佢喺回港後亦即時往醫院求醫，Hana亦喺社交平台出Post指休養後就會無礙，令大家舒一口氣。