菊梓喬《逆天奇案2》演大肚婆全身濕晒 方健儀滑水整傷嘴直認有陰影
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無線娛樂新聞台報導：菊梓喬呢排忙拍劇同巡唱，面對眼前排山倒海嘅工作量，佢仍樂在其中，呢日精神奕奕出席一個代言活動，近日佢拍《逆天奇案2》挑戰演大肚婆角色，對菊梓喬嚟講，絕對係一大挑戰。
菊梓喬坦言拍攝全身濕晒，工作咁忙好易捱殘，佢自爆每日瘋狂敷Mask，同場嘅方健儀早前出海滑水唔小心發生意外整傷嘴唇，足足縫咗9針，方健儀直認留下陰影，而家出海坐喺船上睇，當自己有份玩過吓癮。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台