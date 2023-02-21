菊梓喬澳門演唱靠近鄧智偉 舞台上慘當眾被派檸檬
鄧智偉坐彈琴時，身穿超短裙嘅菊梓喬硬要坐喺佢隔籬，鄧智偉即叫唔好，叫工作人員搬張凳出嚟，菊梓喬邊笑邊打圓場稱自己抽筋，菊梓喬受訪時坦言冇諗過鄧智偉咁怕醜：「綵排時冇夾過，我真係諗住坐佢隔籬，叫佢讓少少位畀我，佢真係好忙，咁忙都做我嘉賓，我真係諗住有啲影相位！佢真係唔畀我坐隔籬，唔知點解呢!係咪怕人哋嬲，我又係唔啱，頭先逼得佢太盡。」菊梓喬笑言只係想同佢玩吓，喺台上多啲交流。
菊梓喬亦選咗三首男歌手歌曲《甘心替代你》、《愛不疚》及《背叛》，佢自爆係鄭伊健小粉絲：「細細個就聽佢啲歌，我係8成唱男仔歌，我係好大個先開始轉聲，我係偏低音。」
網民點睇？
😂😂😂😂😂😂鄧智偉被Hana整蠱得好慘
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