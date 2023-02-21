菊梓喬澳門演唱靠近鄧智偉 舞台上慘當眾被派檸檬

無線娛樂新聞台報導：菊梓喬巡迴演唱會來到澳門首站，吸引唔同地方嘅歌迷專誠前來捧場，菊梓喬獻唱時主動走落台，跟歌迷握手近距離接觸，場面非常熱鬧，菊梓喬今次邀請多年好友鄧智偉擔任演唱會嘉賓，即場演繹鄧智偉為佢作嘅新歌《隨意瞞》，搞笑互動更掀起高潮。