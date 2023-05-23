菊梓喬喜獲偶像劉德華送花籃祝賀 曾比特做尾場嘉賓合照勁尷尬
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無線娛樂新聞台報導：菊梓喬（Hana）相隔4年再次喺香港開演唱會，一連兩場個唱圓滿結束，菊梓喬今次歌衫造型全面升級，連多首代表作亦重新編曲，令觀眾耳目一新，菊梓喬深情演繹多首慘情歌。
菊梓喬全程落力搞氣氛，指揮fans大合唱《不悔的決心》，同時挑戰跳唱，佢覺得表演尚算過關，令佢信心大增，盼望再推出快歌，尾場搵嚟曾比特擔任嘉賓，由於二人從未合作過，菊梓喬同曾比特喺台上合照時有啲尷尬，呢晚張景淳、丘梓謙、麥皓兒、楊潮凱及周志康等圈中人前來捧場，而菊梓喬最開心係收到超級偶像劉德華送花籃祝賀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台