菊梓喬興奮報喜 個唱門票24小時內售罄

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：菊梓喬 ( Hana）演唱會將於5月 20號假九展舉行，最近人氣再度急升嘅菊梓喬，演唱會反應相當熱烈，門票於4月18 日號下午2點開始公開發售，門票喺24小時內門票旋即被搶購一空。

主辦方於4月20號宣佈加開5月21號一場，合共舉行兩場，並考慮將5月20號內部認購部份門票放出嚟公開發售；菊梓喬收到主辦單位決定加場喜訊後，馬上拍片開心答謝歌迷，好多謝大家對佢嘅支持，距離演唱會僅餘1個月時間，菊梓喬稱籌備得一一二二，叫大家放心，佢一定會交足一百分！

網民點睇？

Hana姐姐好正😍😍演唱會大賣🎉🎉

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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