菊梓喬興奮報喜 個唱門票24小時內售罄
廣告
無線娛樂新聞台報導：菊梓喬 ( Hana）演唱會將於5月 20號假九展舉行，最近人氣再度急升嘅菊梓喬，演唱會反應相當熱烈，門票於4月18 日號下午2點開始公開發售，門票喺24小時內門票旋即被搶購一空。
主辦方於4月20號宣佈加開5月21號一場，合共舉行兩場，並考慮將5月20號內部認購部份門票放出嚟公開發售；菊梓喬收到主辦單位決定加場喜訊後，馬上拍片開心答謝歌迷，好多謝大家對佢嘅支持，距離演唱會僅餘1個月時間，菊梓喬稱籌備得一一二二，叫大家放心，佢一定會交足一百分！
網民點睇？
Hana姐姐好正😍😍演唱會大賣🎉🎉
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台