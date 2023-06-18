《華燈初上》殺入元宇宙 600年後故事加入新人演繹

《華燈初上》殺入元宇宙 600年後故事加入新人演繹

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：修杰楷 蔡燦得 是元介 謝瓊煖 呢日喺台北現身一部元宇宙劇集嘅宣傳，新作以去年大熱嘅台灣網劇為藍本，除咗原本就有份演出嘅修杰楷同謝瓊煖﹐呢次嘅虛擬互動「未來版」仲加入新成員演出，亦繼續由 林心如 擔任製作人。

將扮演「蘿絲媽媽」嘅蔡燦得同「吳少強」嘅是元介，就對劇集版本空前成功有唔少壓力，不過就話今次係600年後全新故事咁話喎。不過今次拍攝佢哋依然有唔少困難，好似不時要算幻想拍攝，就令佢哋頭都大埋喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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