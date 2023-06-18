《華燈初上》殺入元宇宙 600年後故事加入新人演繹

無線娛樂新聞台報導：修杰楷 蔡燦得 是元介 謝瓊煖 呢日喺台北現身一部元宇宙劇集嘅宣傳，新作以去年大熱嘅台灣網劇為藍本，除咗原本就有份演出嘅修杰楷同謝瓊煖﹐呢次嘅虛擬互動「未來版」仲加入新成員演出，亦繼續由 林心如 擔任製作人。