《華燈初上》殺入元宇宙 600年後故事加入新人演繹
將扮演「蘿絲媽媽」嘅蔡燦得同「吳少強」嘅是元介，就對劇集版本空前成功有唔少壓力，不過就話今次係600年後全新故事咁話喎。不過今次拍攝佢哋依然有唔少困難，好似不時要算幻想拍攝，就令佢哋頭都大埋喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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