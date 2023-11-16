萬千星輝賀台慶｜司儀大堆頭18人組合傳承經驗 Liza姐叻哥領軍增強熱…
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無線娛樂新聞台報導：萬千星輝賀台慶｜司儀大堆頭18人組合傳承經驗 Liza姐叻哥領軍增強熱鬧氣氛
今個星期日就係TVB嘅56周年台慶，當晚《萬千星輝賀台慶》嘅司儀由多代有唔同資歷經驗嘅18人團隊組成，近日佢哋已經開始為當晚節目開會，前輩級、中堅級加上幾位年輕級新人嘅組合，熱鬧程度就梗係滿分啦。
Liza姐同叻哥就話多咗朋友加入，唔止熱鬧仲可以拉低年齡，而 陳貝兒 就認為隊加增多就可以齊齊分擔整晚嘅司儀工作，不過 鄧梓峰 就搞笑話擔心自己中大獎嘅機會會相應減少呀。黎芷珊 同 阮兆祥 就話多同事合作就會更為熱鬧，大家圍埋一齊會更加高興呀。
而大家都話當晚嘅服裝都已經準備妥當， 吳幸美 同 馮盈盈 仲預告一定會打扮得非常得體， 陸浩明 仲估計FYY一定會靚爆咁話呀。
至於一眾生力軍 何沛珈 吳兆麟 林正峰 莊子璇 潘靜文 同 彭家賢 相對就冇咁輕鬆，仲指心情難免緊張，更加話首先要將自己嘅稿先背好，再努力協助搞好現場氣氛呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台