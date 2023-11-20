萬千星輝賀台慶丨祖藍細細粒演出有驚喜 阮兆祥獻唱《總經理》整喊曾…
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無線娛樂新聞台報導：萬千星輝賀台慶丨祖藍細細粒演出有驚喜 阮兆祥獻唱《總經理》整喊曾志偉
以搞笑扮嘢聞名嘅福祿壽，呢晚喺台慶嘅「中年福祿壽」環節入面，就各自扮今年嘅風雲人物，先有李思捷扮「拜金」登場，改歌詞嬉笑生B可獲兩萬。之後有王祖藍扮成「淋作」，仲有細細粒陳嘉佳扮成「魚尾」，一齊合唱由《最佳損友》二次創作而成嘅《最佳女友》，當細細粒拎出一盒叉燒飯時，全場嘉賓即刻笑唔停口，即使佢哋演出完，高海寧同劉佩玥都仲係笑唔停口。
祖藍完成演出之後，就到阮兆祥扮演「林家棟」，將《喜歡妳》改詞成為《總經理》，唱出做總經理呢個位置嘅辛酸，台下嘅曾志偉睇到演出時，就忍唔住抹走眼角淚水。
騷後福祿壽同細細粒一齊接受訪問，思捷就話佢個「拜金」造型，單係個妝就化咗成3個鐘，落完妝後佢成塊面都紅晒。而成功搞喊志偉嘅阮兆祥，就話演出時屏幕上嘅片，事前志偉係完全唔知情，所以當見到志偉落淚時，佢哋覺得相當成功。
而瘦咗好多嘅細細粒，就畀祖藍打趣因為要扮「魚尾」而勁減幾十磅，講到佢同細細粒喺演出時爭啲咀嘴，祖藍就話大家睇到係借位，但實質佢哋係錫咗喎！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台