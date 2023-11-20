萬千星輝賀台慶丨眾星紅地氈爭妍競艷 各式美態盡現同賀56周年

無線娛樂新聞台報導：一年一度嘅《萬千星輝賀台慶》星期日晚隆重舉行，一眾出席藝人悉心打扮喺節目開始前率先踏上紅地氈，向大批在場傳媒展示最自信亮麗嘅一面。除咗各位男士筆挺西裝現身之外，女星們各出奇謀嘅打扮當然更為吸引大家嘅注視喇。