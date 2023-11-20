萬千星輝賀台慶丨眾星紅地氈爭妍競艷 各式美態盡現同賀56周年
廣告
無線娛樂新聞台報導：一年一度嘅《萬千星輝賀台慶》星期日晚隆重舉行，一眾出席藝人悉心打扮喺節目開始前率先踏上紅地氈，向大批在場傳媒展示最自信亮麗嘅一面。除咗各位男士筆挺西裝現身之外，女星們各出奇謀嘅打扮當然更為吸引大家嘅注視喇。
無論係騷美腿、超低胸定係大露背，呢晚都統統有齊，其中好似 蔡思貝 朱晨麗 新婚嘅 黃智雯 李佳芯 劉佩玥 陳煒 余思霆 ；或者應屆香港小姐 郭珮文 林鈺洧 何沛珈 定係 黃嘉雯 ，真可以話係各具美態，將佢哋嘅唔同女人風韻盡情展示呀。
逾百位藝人都齊齊以最佳一面同大家見面，唔知大家又覺得邊位最吸引呢？
網民點睇？
朱晨麗超級靚💕💕💕💖💖💖
出❤出力栽培的生力軍盡出🎉
Hilary so pretty
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台