萬千星輝賀台慶丨莫文蔚驚喜拍片為呼籲勇敢追夢 炎明熹預告《聲夢》將…
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無線娛樂新聞台報導：萬千星輝賀台慶丨莫文蔚驚喜拍片為呼籲勇敢追夢 炎明熹預告《聲夢》將有好消息
為慶祝TVB 56周年台慶，《聲夢傳奇》同《聲夢傳奇2》嘅畢業生們合作演出「聲Sing夢裡人」環節，一眾新生代歌手落力唱跳，獲得唔少掌聲。
而兩年前喺TVB舞台上見證住《聲夢傳奇》誕生嘅莫文蔚，呢晚就拍片同一眾《聲夢》學員隔空對話，Karen先表示好開心喺兩年後，見到《聲夢》嘅學員憑住自己嘅努力得到大家認同，佢又話望住呢班學員，就好似見到以前嘅自己一樣。Karen表示今年係自己入行30年，佢慶幸自己每日都可以做到自己最鍾意嘅工作，同時自己嘅初心從來曾變，Karen亦希望往後嘅日子大家都可以保持初心，勇敢追夢。
呢晚兩位冠軍炎明熹Gigi同任暟晴Jasmine有對唱嘅環節，Jasmine就話表演嘅時候，當時比賽嘅感覺返晒嚟，至於問到Gigi會唔會想成班《聲夢》可以聚埋一齊演出？Gigi就賣關子叫大家期待一下，仲話呢個好消息就到呀！
網民點睇？
Gigi❤❤
Support Windy詹天文💙
真係Windy 最穩最靚聲嗰個。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台