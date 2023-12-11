萬千星輝頒獎典禮｜《新聞女王》狂掃各獎項提名 衝出電視城1月澳門頒…
《萬千星輝頒獎典禮2023》將喺下月14號舉行，呢日13個項目嘅提名名單正式公布，亦同時宣佈頒獎典禮將移師往澳門 上葡京 盛大舉行，而各項提名已即時起接受公眾網上投票 https://act.tvb.com/vote/tvb2023/tc 。
最佳劇集共有17部上榜，而最佳男、女主角亦各有25位候選影帝視后入圍，其中正熱播當中嘅台慶劇《新聞女王》就有廿多項入圍，可以話係橫掃今年嘅台慶頒獎禮喇。而入圍爭視帝嘅 張振朗 同時因為《靈戲逼人》嘅主題曲《似夢迷離》入圍最佳電視歌曲，佢仲豪言如果得獎要即場唱Live咁話呀。
劇接劇嘅 周嘉洛 分別以《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》同《羅密歐與祝英台》大包圍式狻提名，不過佢就指自己信心一般咋，佢同Owen仲似乎非常睇好Man姐佘詩曼封后，不過 阮浩棕 就決定親情行先，會將視后一票投予《隱門》當中嘅「家姐」黃智雯喇。
同時參演《羅密歐》嘅 蔣祖曼 同 馬海倫 亦各有心水，一齊入圍「女飛躍」嘅 陳楨怡 陳星妤 同 林凱恩 亦分別各有喜好。
劉佩玥 同 江嘉敏 兩位都分別以唔同劇集入圍最佳女主角同最佳女配角，阿Moon就認為自己尚要繼續努力非常謙虛，至於打扮不時被外界批評嘅Kaman，就一樣會努力擺脫時裝車禍嘅烏名呀。
最佳男配角今年競爭非常激烈，好似入行多年嘅 唐文龍 首次獲提名，仲有舊年得主 鄧智堅 今年再獲提名，佢唔止信心十足，仲以飛爺語氣「訓示」台下嘅大家呀。
今年新增最具潛質新人獎鼓勵25歲以下嘅年青藝員，好似After Class就全員入圍，而另外一班新晉明日之星一樣非常興奮呀。
私心介紹返，我哋非常用心嘅 主播同事 周奕瑋 許文軒 今年都分別獲提名最佳男主持同飛躍進步男藝員，其中Edmond台上就提到入行17年今次獲提名已經覺得贏咗咁話喇，而 阿盈 潘盈慧 泉叔 王鎮泉 賴彥妤 亦分別榜上有名獲得唔同提名。
網民點睇？
終於移師到澳門搞頒獎禮啦，希望可以見到佢哋啦❤❤❤❤❤
想超星團拎綜藝節目＆歌曲.
不過睇怕歌多數係炎明熹拎多.
超星嗰晚應趁頒獎典禮做嘉賓表演下.
想阿佘拎視后.
佘詩曼肯出席一定係佢拎視后
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