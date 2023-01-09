萬千星輝頒獎典禮丨曾勵珍感謝志偉及主席造就高光時刻 江美儀媽媽興奮…
頒獎禮後，一眾《下流》嘅演員接受訪問，首次封視后嘅江美儀就話要多謝阿驄負傷嚟支持，而阿驄就話唔可以錯過呢個時刻呀。講到套劇有咁好成績，嚟緊會唔會有續集？監製關文深就話要睇驄哥同美儀有冇時間嚟拍續集。努力十年由最佳女配榮升成視后，呢晚美儀姐嘅父母都有嚟現場見證愛女得獎時刻，佢哋接受訪問嗰陣，江媽媽仲叫美儀姐畀個獎佢拎下，非常搞笑。
一直被指係視帝大熱嘅陳山聰，憑《金宵大廈2》首封視帝，23年嘅演藝生涯入面經歷過大大小小嘅高山低谷，難怪山聰嘅心情到做訪問時都未平伏到，仲話聽到頒獎嘉賓呂良偉講個得獎者係聰字尾嗰陣，自己以為係林敏驄贏得，點知聽到對方宣讀自己個名嗰陣，真係成個腦一遍空白呀，山聰哽咽咁多謝一直以嚟幫過佢嘅朋友、太太同埋囝囝。問到佢之後會唔會再努力啲？山聰就話佢頒獎禮翌日清晨6點就要開工，笑言自己係要比努力更努力呀。
而「馬來西亞最喜愛TVB男主角」就由陳展鵬以《超能使者》奪得，佢除咗感激大馬fans嘅支持外，當然要多謝特登嚟現場撐自己嘅太太單文柔，單文柔話見到老公上台攞獎嗰下，心情緊張到爆呀。
至於「馬來西亞最喜愛TVB女主角」就由 Moon 劉佩玥憑《美麗戰場》奪得，出名係喊包嘅Moon，呢次首封大馬視后嘅佢竟然冇喊，連監製葉念琛都話相當神奇，事後Moon就解釋因為佢見到陳瀅同陳曉華當時已經喊到淚流滿面，而發緊呆嘅佢係因為陳瀅叫佢先至如夢初醒。
新生代演員周嘉洛，呢晚唔只憑《痞子殿下》紀威一角摘下「最受歡迎電視男角色」，佢同陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚同張頴康，亦都憑呢套劇贏得「最受歡迎電視拍檔」，嘉洛就話自己都覺得好驚喜，好多謝所有支持同錫佢嘅朋友，而陳瀅就話佢哋大家都好期待《痞子2》嘅開拍呀。
「最受歡迎電視女角色」就由三太 樊亦敏奪得，佢嘅一眾《愛・回家之開心速遞》家人都紛紛送上祝賀，劉丹仲笑言自己喺台下嗌到聲沙呀。樊亦敏就話如果冇呢班家人，都造就唔到三太呢個角色，所以個獎係屬於大家嘅。
而全晚嘅感動位，就係喺TVB服務咗多年嘅曾勵珍 珍姐，獲頒「萬千光輝演藝大獎」，珍姐上台領獎一刻，更加係成個錄影廠嘅人都全體起立致敬。珍姐事後接受訪問，就表示有啲說話想同曾志偉同埋主席講，就係佢哋好用心咁度咗一個好驚嚇嘅驚喜畀佢，珍姐又謙稱自己喺TVB工作咗幾十年，本來只係好平凡嘅人生，就喺呢晚突然畀咗一點高光時刻畀佢。
呢晚嘅頒獎嘉賓陣容媲美電影頒獎禮，當中有鄭則仕、任達華、張艾嘉、苗僑偉、黃日華、余安安、葉童、吳啟華、張兆輝、郭可盈、呂良偉、湯寶如、劉小慧等。佢哋大家都話相隔咁耐重返TVB，加上可以見到一眾老朋友相當難得呀。能夠搵到呢班咁重份量嘅嘉賓，最大功勞就一定係曾志偉，因為大部份嘉賓都係佢親自打電話去邀請嘅，志偉話見到大家嘅驚喜程度，一切都係值得嘅。對於《開心無敵獎門人》奪得「最佳綜藝節目」，志偉就話係大家嘅功勞，不過因為要兼顧總經理嘅工作，所以《獎門人》喺完成農曆年嘅錄影之後，會稍作暫停喇！
而我哋嘅主播周奕瑋呢晚獨挑大樑擔任大會司儀，全晚表現淡定，令唔少網呢激讚，事後Javis接受訪問嗰陣都難掩緊張心情，佢感激幕後同事幫咗佢好多，而最令佢感動嘅，就係自己親手寫嘅頭tag，可以喺呢個咁大型嘅頒發禮上一字不漏咁講晒出嚟呀！
頒獎禮過後，TVB門外聚集咗唔少fans嚟為偶像慶祝，除咗鮮花、燈牌、香檳外，有啲fans仲準備埋自製嘅獎座畀佢哋嘅偶像，非常熱鬧呀。
網民點睇？
Really a great show! Fabulous! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
周奕瑋獨當一面，出色表演，好過如有幾位主持一齊做，會好混亂搶野講🤣
今年真係好正❤❤❤❤好好睇❤
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
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