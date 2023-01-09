萬千星輝頒獎典禮丨曾勵珍感謝志偉及主席造就高光時刻 江美儀媽媽興奮…

《萬千星輝頒獎典禮2022》喺一遍熱鬧嘅氣氛下圓滿結束，各大獎項塵埃落定，大熱劇《下流上車族》除咗摘下「最佳劇集」外，江美儀同鄧智堅亦憑呢套劇贏得「最佳女主角」同「最佳男配角」，而喺呢套劇飾演林敏驄大女車芊芊嘅郭柏姸，亦都贏得「飛躍進步女藝員」。