頒獎禮後台精華｜江美儀努力多年封后 後台感激台前幕後支持

《萬千星輝頒獎典禮2022》除咗台前嘅緊張氣氛同感人結果之外，後台亦都一直有唔少事發生，其中入行多年嘅 江美儀 就因為喺《下流上車族》嘅演出成為視后，加上劇集得到最佳劇集，佢喺後台就見人就喊，又不斷多謝大家支持包容，而佢嘅父母亦都喺現場見證乖女嘅事業高峰呀。