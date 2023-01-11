頒獎禮後台精華｜江美儀努力多年封后 後台感激台前幕後支持
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《萬千星輝頒獎典禮2022》除咗台前嘅緊張氣氛同感人結果之外，後台亦都一直有唔少事發生，其中入行多年嘅 江美儀 就因為喺《下流上車族》嘅演出成為視后，加上劇集得到最佳劇集，佢喺後台就見人就喊，又不斷多謝大家支持包容，而佢嘅父母亦都喺現場見證乖女嘅事業高峰呀。
網民點睇？
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捱出頭~
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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