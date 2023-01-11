頒獎禮後台精華｜JW得最佳拍檔劇集歌曲 場外開香檳雞手鴨腳惹笑

《萬千星輝頒獎典禮2022》除咗台前嘅緊張氣氛同感人結果之外，後台亦都一直有唔少事發生，呢晚以《白色強人II》主題曲《Wish》得到最受歡迎電視歌曲，加埋《痞子殿下》嘅最受歡迎電視拍檔佢亦係一份子嘅 JW王灝兒，Fans就預備咗香檳為佢慶祝，不過佢就搞極都開唔到，而現場記者擔心器材被噴濕，又唔可以錯過拍攝難以援手，結果佢就要搞咗一大輪先開到香檳慶祝喇。