萬千星輝頒獎典禮｜煒哥閃盡紅地毯 車家齊心同入場 Hera山聰定欣成最…
而啱啱傷腳嘅 「車總」 林敏聰有傳臨場缺席，不過最後就同「車太」 江美儀 仲有芊芊蔓蔓兩位千金一齊現身，而Rosita同江美儀仲非常性感，阿驄仲話幾痛都要到場支持食咗「視后丸」嘅老婆喎。
陳豪 同 胡定欣 一齊壓軸現身，定欣嘅貼身短裙黑絲仲低調性感，喺旁邊先會發現幾咁Sexy呀。 女配角候選人之一 姚子羚 同啱啱宣佈訂婚嘅 馬國明 一齊入場，馬明仲話婚禮一切交晒由靚湯全權負責，仲話要向全TVB公認最佳老公陳豪學嘢呀。
喺《金宵大廈》系列合作無間嘅 陳山聰 同 李施嬅 呢晚再次合體，山聰以全白西裝同特別返港出席嘅施嬅一齊受訪，仲預先夾過打扮呀。而全場最性感嘅可能係 JW王灝兒嘅紅色大露背長裙喇，佢仲話咁性感打扮心情好緊張，不過最後決定照喺大日子著上陣。
佢哋嘅《痞子》拍檔 周嘉洛 同 陳瀅 就以襯絕一黑一白現身，打扮有少少宮廷風黃翠如 就同千年拍檔 洪永城 一齊出現喇。雖然天氣有少少凍，不過無阻 劉穎鏇 以一身大馬設計師設計嘅手造裙低胸又曬長腿喇。
喺《美麗戰場》各有唔同故事嘅 陳曉華 劉佩玥 仲有 蔣家旻 呢日打扮亦一樣有唔同韻味，Hera仲為貼身打扮要忍口減肥，至於「反骨琪」Angel亦低胸大騷本錢，阿Moon亦由設計師朋友為佢度身設計一襲高貴白裙。
趙希洛 同三太 樊亦敏 以近似顏色一齊出現，呢兩位《愛．回家》同事，仲話事前做足準備先現身呀。入圍最受歡迎電視女角色嘅 龔嘉欣 嘅淺綠色薄紗裙隱約見到一雙美腿，佢就話今年想以比較特別嘅顏色出場，仲認為更加顯白呀。
白西裝打扮出現嘅 賴慰玲 原來當中著住性感肚兜，可惜大家只能夠憑空想像喇。男士方面多數以西裝打扮出現，而青春活潑但係獨缺Gigi炎明熹嘅After Class就齊齊以校服風出現喇。至於Chantel同Gigi先後稱有外地留學打算，呢日佢哋對外傳會解散就直接打破傳聞喇。
《港女野人》呢日就非常野性，打扮各有性感美態，但係有苦自己知，因為呢日風大又低溫令佢哋邊行邊震呀。《聲夢》成員 文凱婷 同兩位男士一齊現身，佢仲為咗增高而著咗超高踭鞋登場。至於《聲夢2》嘅三位女將，仲有其他成員都一樣花盡心思打扮呀。
網民點睇？
今晚睇得好熱鬧又感動，無論演劇嘅、唱嘅、演奏嘅、司儀主持嘅…………，個個都係實力派，超正！不過，喊左全晚，喊到眼红又少少肿，要睡了。😥😢🥲😁😂🤫😵👋🏻👋🏻
好開心見到施嬅為山聰出席
今年三位奪獎真係眾望所歸！
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
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