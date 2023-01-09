萬千星輝頒獎典禮｜煒哥閃盡紅地毯 車家齊心同入場 Hera山聰定欣成最…

一班藝人悉心打扮現身《萬千星輝頒獎典禮2022》紅地毯，實行未攞獎之前各出奇謀率先鬥一番， 最後就由 陳山聰 陳曉華 同 胡定欣 得到最佳衣著藝人獎，而由頭閃到落腳再加低胸又中空嘅視后熱門人選 陳煒 就可以話閃盡全場喇，煒哥就話繼續由合作廿多年嘅好友為自己打造戰衣，希望以氣勢先勝一丈最佳服裝獎咁話。