萬千星輝頒獎典禮｜《聲夢2》《好聲音》聯手表演 李思林回應Coco婚變…
參賽《中年》嘅 李思林 對妹妹 李玟 近日被爆出婚變消息，仲已經同外籍富豪丈夫分居一段時間，仲因呢件事而暴瘦。呢日佢就話不便向大家透露，感情事留返俾當事人自己回應，不過見到妹妹瘦咗咁多自己亦都非常心痛，仲經常傾電話希望可以開解吓細妹，又話Coco目前寄情工作分散注意力。
早前傳出Chantel同Gigi都分別有意離港升學，即有報道指TVB會將資源轉移向Jasmine任暟晴身上，呢日Jasmine就話從未聽聞呢個消息，不過自己就會珍惜任何機會喇。
而一班《聲夢2》學員合唱嘅《我超越我》入圍「最受歡迎電視歌曲」十強，呢日佢哋綵排時就話非常開心，呢日佢哋仲話準備咗好多歌曲喺節目上表演，XiX更加有跳唱環節，又會同《中年》嘅參賽者合作呀。
至於備受關注嘅《中年好聲音》參賽朋友，一樣準備咗唔少青演同大家見面，當中仲包括唔少劇集經典，亦都有歌舞環節，而 吳大哥 首次同仔仔 吳偉豪 同場喺節目出現，佢就認為係一個非常奇妙嘅情況喇。
各位參賽者好快就會進入團體賽階段，雖然大家互相競爭，不過吉吉就話係自己玩得最開心嘅階段嚟喇，仲話大家嘅合作有好多唔同嘅火花，仲撞出唔少驚喜呀。
網民點睇？
希望多啲見到Jasmine唱歌和表演。❤️
期待見到Jasmine多啲演出機會❤️
學業同演出兩事兼顧真係唔易，Jasmine加油👍🏻
常見問題
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